Naughty Boy se vio envuelto en el 'circo' de One Direction tras la salida de Zayn Malik

El productor musical Naughty Boy fue el primero en acoger a Zayn Malik después de que este dejara One Direction en marzo. La pareja pasó multitud de horas en el estudio preparando la que se creía que sería la presentación en solitario del cantante. Esta amistad provocó incluso el enfrentamiento en Twitter de Louis Tomlinson y Naughty Boy, terminando el productor como objetivo de las iras de los fans de la millonaria banda.

Pero el espectáculo continuó de manera inesperada -y también en las redes sociales- con el duro ataque de Zayn a Naughty que terminó con una amistad que parecía inquebrantable.

Ahora, ya desde la templanza que da la distancia temporal, el productor británico ha comparado toda esta experiencia con volver al colegio.

"Me vi envuelto en una especie de circo cuando Zayn dejó la banda. Básicamente me acusaron de ser la razón por la que se fue. La gente pensó que él se fue porque quería trabajar conmigo. Pero ¿sabes qué es lo que fue realmente? One Direction es dinero, no es una banda. Todo se convirtió en una especie de circo y en retrospectiva, es como que volví a la escuela primaria", explicó el productor, de 30 años, en el programa 'Lorraine' de la televisión británica.

Sin embargo, Naughty Boy no se arrepiente de nada de lo que ha pasado.

"¿Sabes qué? Todo el año ha sido una experiencia y terminar así [con el lanzamiento de su sencillo 'Runnin' (Lose It All)' con Beyoncé] es la mejor de las formas de mostrar lo que hago mejor, que es hacer música y, espero, inspirar a otros. Quiero hacer canciones para bodas o funerales, esas son las canciones por las que quiero que se me recuerde. No soy un chico de tabloides. No quiero salir en los periódicos por otra cosa que no sea mi música", sentenció.

Por: Bang Showbiz