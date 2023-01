Naughty Boy echa de menos su amistad con Zayn Malik

Fue más que sonado el desencuentro entre el productor Naughty Boy y Zayn Malik en las redes sociales, una disputa que trajo el final de una relación que Naughty consideraba honesta.

"Sí [le eché de menos], un poco, no voy a mentir. Yo estaba siempre en su casa o aquí en mi estudio. Nuestra amistad era sincera, 100%. No creo que nos enfadáramos por falta de amistad o confianza, creo que fueron influencias externas", cuenta el músico en el periódico The Guardian.

Publicidad

Zayn llamó a Naughty Boy "enorme chiste" en Twitter tras acusarle de haber colgado online material inédito del cantante en solitario.

"Yo no lo he filtrado. Krept, quien aparece en la canción con Zayn, lo subió a Snapchat. Nadie lo puso en YouTube ni nada. Yo no filtré el vídeo", aseguró Naughty Boy en el diario británico.

Sin embargo, el rapero asegura que esa no fue la razón por la que su amistad se rompió, si bien, no termina de contar cuál fue el verdadero motivo.

"Eso fue él tirando sus juguetes fuera del carrito. Nos enfadamos por otra cosa", afirmó.

Publicidad

Pero a pesar de estar molesto, Naughty Boy no cree que sea el momento adecuado para coger el teléfono y tratar de hacer las paces.

"No creo que sea ahora el momento. Creo que Zayn tiene un talento increíble y que su voz es impresionante, y el mundo todavía no lo sabe. El mundo no sabe lo bueno que es. Así que lo que creo que es mejor para él ahora es guardar silencio y dejar que su música hable".