Natalie Portman se siente afortunada por haber vivido una época sin redes sociales

La actriz Natalie Portman se alegra de haber disfrutado de sus años más salvajes cuando aún Facebook o Instagram no eran parte de nuestra vida social y podía salir sin riesgo de quedar inmortalizada.

"Estuve en ese momento afortunado: no había Twitter ni Facebook ni Instagram. Salía y bebía con mis amigos y nadie se enteraba", explica la actriz en el número de septiembre de la revista Marie Claire.

Hablando de otros contrastes, la actriz también ha querido condenar la disparidad salarial entre hombres y mujeres en Hollywood.

"Hay una discrepancia escandalosa entre hombres y mujeres en Hollywood. 'Titanic' se convierte en un gran éxito y Leonardo DiCaprio inmediatamente cobra 20 millones de dólares por película mientras que Kate Winslet no. Pero parece que está cambiando. Mujeres jóvenes como Jennifer Lawrence o Kristen Stewart son las estrellas ahora. Ni siquiera sé quiénes son los chicos famosos de esa edad".

Natalie -casada con el coreógrafo Benjamin Millepied, padre de su hijo Aleph (4)- ha llegado a un punto en el que no le preocupa la dirección que está tomando su carrera y acepta que haya periodos en los que sea menos demandada.

"No entro en pánico, conozco la corriente, a veces está tranquila y otras, salvaje. He hecho tanto, que puedo probar cosas nuevas, como dirigir. Puedo seguir mi propia curiosidad. He hecho esto el tiempo suficiente como para ver que mi camino lo marco yo. Ya no estoy en una carrera con nadie".

Por: Bang Showbiz