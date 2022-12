Natalie Portman elogia a Chris Hemsworth por su ‘buen carácter’

La oscarizada Natalie Portman ha vuelto a trabajar con el marido de Elsa Pataky en la segunda parte de las aventuras de ‘Thor’, el superhéroe nórdico de la factoría Marvel que lanzó al estrellato a Chris Hemsworth, un nuevo rodaje del que la actriz solo guarda buenos recuerdos propiciados precisamente por la alegría y las buenas vibraciones que desprende el guapo actor australiano.

“Creo que Chris [Hemsworth] sería capaz de trabajar con cualquiera porque siempre tiene muy buen carácter. Es un actor flexible y muy transigente, de esos que hacen buenas migas con todo el mundo y que es capaz de adaptarse a lo que sea. Es sin duda uno de los compañeros de rodaje más profesionales y amables que he tenido nunca”, reveló Natalie en la presentación de la cinta ‘Thor: el mundo oscuro’ en la ciudad de Londres.

Publicidad

Las alabanzas de una intérprete con la reputación de Natalie Portman, quien también aseguró que el musculoso artista iba en camino de convertirse en uno de los mejores actores del mundo, habrán sido tomadas por el propio Chris con algo de escepticismo dada su timidez natural y el hecho de que todavía no ha asumido del todo la popularidad de la que goza últimamente. Tanto es así, que la estrella del cine de acción se quedó completamente petrificado al comprobar el tirón que tiene su figura entre el público de todo tipo de edades.

“Todavía no me puedo creer que haya tanta gente aquí para vernos en persona y expectantes por que empiece la película. Este tipo de acogida [por parte del público] es como un sueño hecho realidad, todavía me estoy pellizcando porque no me creo todo lo que hemos conseguido en los últimos tres años”, aseguró el entrañable actor en la alfombra roja.

Por: Bang Showbiz