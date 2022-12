Natalie Imbruglia se siente sola estando soltera

Aunque la cantante australiana Natalie Imbruglia ha ganado en fortaleza tras su divorcio del roquero Daniel Johns hace siete años, de vez en cuando todavía tiene problemas a la hora de lidiar con la vida de soltera porque se siente "sola".

"Arreglármelas por mí misma durante tanto tiempo me ha hecho autosuficiente. Es verdad que a veces puedes sentirte sola, pero también sentirte así en medio de una multitud", confesó la intérprete a la edición australiana de la revista OK!

Publicidad

Natalie ha mantenido varias relaciones sentimentales desde que se divorció de Daniel, con quien estuvo casada de 2003 a 2008, pero ahora prefiere mantener su vida privada alejada de los medios.

"He estado enamorada y me he involucrado en relaciones, pero nadie sabe nada del tema porque soy una persona muy privada", añade.

El momento más difícil de la vida de Natalie no fue su divorcio, sino la etapa de mayor éxito de su carrera tras publicar el tema 'Torn' en 1997, porque su trastorno obsesivo-compulsivo hizo que le costara mucho acostumbrarse a la fama.

"Tenía ansiedad, estaba nerviosa, estresada y asustada. No quería salir a la calle por temor a que alguien me reconociera. Casi hace que me vuelva loca. Sentía que tenía que estar a la altura de mi sencillo 'Torn'. Ni siquiera lo había compuesto yo, pero era una de las razones por las que tenía éxito. Sentía mucha presión para estar a la altura de las expectativas, sentía que tenía que ser la mejor. Fue muy duro para mí. Tengo un trastorno obsesivo-compulsivo, lo cual supone un problema porque significa que no me adapto bien al cambio. Mi lema es: 'Nada de sorpresas'. Lo heredé de mi madre. Es complicado", explicaba la cantante al periódico Daily Mirror.