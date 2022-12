Natalie Imbruglia: 'Sé que soy atractiva'

La cantante Natalie Imbruglia no desperdicia el tiempo preocupándose por sus imperfecciones, es más, ella misma se considera "guapa" independientemente de sus defectos.

"Es de humanos centrarnos en las cosas que nos gustaría cambiar. Pero yo sé que soy atractiva, no voy por ahí llorando por mis imperfecciones... Soy muy afortunada porque tengo buenos genes, mi madre es guapa. Intento hacer ejercicio y comer sano la mayor parte del tiempo. Luego de vez en cuando como patatas fritas. Creo que es cuestión de equilibrio. Bebo mucha agua y trato de no trabajar muy duro", explica la artista a la revista Notebook.

La cantante de 40 años no tiene miedo de hacerse mayor, de hecho lo considera algo "sexi".

"Es sexi cuando una mujer cumple años. No digo que yo sea perfecta, tengo inseguridades, pero quiero disfrutar de mis 40. Y claro que tengo arrugas, pero soy feliz. Me encanta envejecer. Solo quiero sentirme bien, no quiero estar asustada. Todos vamos a acabar arrugados y todos vamos a morir. Así que mejor no resistirse", añade Natalie.

Por: Bang Showbiz