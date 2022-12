Natalia Jiménez tuvo que 'reaprender' español en México

Aunque en un principio no esperaba encontrar ningún problema para integrarse en México, la primera vez que la cantante Natalia Jiménez desembarcó en el país se dio cuenta de que iba a tener que "reaprender" su propio idioma si quería triunfar en la industria musical latina.

"Es bastante divertido, pero cuando me mudé a México tuve que reaprender castellano de nuevo. Ahora estoy haciendo una gira promocional en Puerto Rico y me ha tocado reaprenderlo de nuevo. Eso es lo que hace nuestra cultura aún más hermosa. Generalmente lo que más me gusta [aprender] son las palabrotas", comentó divertida durante una entrevista a la revista Latina.

En la actualidad, Natalia forma parte de la amplia comunidad de artistas españoles afincados en Miami, aunque en su caso en concreto todavía no ha conseguido encontrarle el encanto a la afición que sienten sus nuevos vecinos por vestirse únicamente con prendas de colores claros.

"Desde que me mudé a Miami, me visto mucho más de negro. Creo que es porque intento luchar contra tanto color blanco: en Miami todo el mundo se viste de blanco por la playa", confesó la cantante, quien a pesar de todo no podría sentirse más a gusto en su nuevo hogar: "Es una ciudad muy bonita. Lo que más me gusta es que, aunque vivo en Estados Unidos, me siento como si estuviera viviendo en Latinoamérica, como si esto fuera México o incluso España. Me encanta el clima y la gente. Me he adaptado bastante bien".