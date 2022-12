Naomi Watts quiere ser una 'madre normal' y no una 'estrella de cine'

La actriz Naomi Watts y su pareja Liev Schreiber no quieren que sus hijos Alexander (8) y Samuel (6) crezcan en un ambiente privilegiado, por lo que hacen todo lo posible por que lleven una vida lo más normal posible.

"Ciertamente hay cosas en mi vida que reflejan el hecho de que he obtenido éxito en esta industria, he ganado cierta cantidad de dinero, pero no todo es así. Y yo no quiero que sea todo así. No quiero que me lleven a todos lados en coche. Hace poco estuvimos en París y había un coche disponible para nosotros, pero yo quise que mis hijos fueran andando, ¡quería que vieran la ciudad! Luchamos por crear ese equilibrio y, toco madera, de momento ha ido bien. Intento ser una 'madre normal', es simplemente quien soy. No sería normal para mí ir de 'estrella de cine'", explica la intérprete a la edición australiana de la revista Vogue.

A pesar de los avances que se han dado en los últimos tiempos, Naomi no cree que todavía haya igualdad entre sexos en Hollywood.

"Parece que la voz de las mujeres es más poderosa [hoy en día]. Conforme te haces mayor... adquieres un sentido más marcado de lo que necesitas y de lo que quieres. Por lo que eres capaz de ser más proactiva y hacer que ocurra. Y hay muchas más directoras y un montón de guionistas de éxito, se nota que se está abriendo [la industria]. ¡Pero sigue sin haber igualdad! Lo sé de primera mano, y es cien por cien verdad", añade Naomi.