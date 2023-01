Naomi Watts predijo con éxito que tendría dos hijos varones

Además de ser una de las actrices más reputadas y versátiles del momento, Naomi Watts también podría presumir de sus aparentes habilidades para la clarividencia, teniendo en cuenta que ahora ha revelado que siempre tuvo el presentimiento de que acabaría siendo madre de dos varones. La protagonista de 'Lo Imposible' no se equivocó, y ahora disfruta criando y viendo crecer a sus retoños, Sasha y Sammy, fruto de su fallido matrimonio con el también actor Liev Schreiber.

"Siempre supe que sería madre de dos niños. Ser madre consiste en guiarlos a lo largo de la vida pero también en apartarse cuando es necesario. Insisto mucho en los buenos modales. Es parte de la británica que llevo dentro", ha confesado a la revista Red Magazine la artista nacida en el condado de Kent (Inglaterra).

Pese a que el pasado octubre Watts y su por entonces marido anunciaron públicamente su separación tras once años casados, ambos han seguido en estrecho contacto durante estos meses por el bien de sus pequeños y para asegurarse de que entre ellos pervive una relación cordial y constructiva.

"Ahora mismo estoy recuperándome y simplemente quiero proteger mi núcleo familiar, y por el momento, estamos haciendo un gran trabajo. Nos profesamos mucho amor y respeto el uno por el otro y tenemos la esperanza de que siga siendo así", se ha sincerado en la misma conversación.

Después de semejante decepción amorosa, resultaría comprensible que la protagonista de 'The Ring' se hubiera planteado conocer a otras personas de cara a rehacer su vida sentimental, pero por el momento no es una idea que se le haya pasado por la cabeza.

"Salir con alguien me parece algo completamente frívolo y contraproducente, no está ahora mismo en mis planes", ha manifestado al citado medio.

En cuanto a su carrera, tras más de tres décadas delante de las cámaras y con dos nominaciones a los Óscar en su haber, la también productora de 48 años se encuentra en un punto de su trayectoria en el que solo acepta papeles que le ayuden a seguir madurando en su profesión.

"Estoy aquí para contar historias. No simplemente para ir a trabajar y que me paguen por ser un gran actor o director, es mucho más que eso. Tiene que ser algo con lo que conecte, que aporte algo a mi vida. Si no me ayuda a crecer, ¿de qué sirve?", ha concluido.