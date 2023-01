Naomi Campbell sufre de trastorno obsesivo compulsivo y es maniática del orden

Para la supermodelo Naomi Campbell sería imposible dormir en un lugar que no estuviera ordenado, por lo que nunca ha sentido el deseo de destrozar ninguna habitación de hotel como acostumbran las estrellas de rock.

"Nunca lo he hecho [destrozar una habitación]. No querría destrozar una habitación en la que estoy durmiendo. Tengo un trastorno obsesivo compulsivo y soy maniática del orden, eso sería una pesadilla para mí", cuenta en el periódico británico Metro.

Naomi, de 45 años, ha demostrado su talento para actuar en 'Empire' y en 'American Horror Story: Hotel', series que le han valido el aplauso del público, para su sorpresa.

"Siendo honesta, me ha sorprendido que no me hayan criticado más. La reacción ha sido genial. Estaba nerviosa, por supuesto, porque estaba haciendo algo distinto pero pienso que cada vez se acepta más a las modelos como actrices. En la pasarela he estado actuando toda mi vida", explica.

Naomi trabajó con Lady Gaga en la última temporada de la serie 'American Horror Story', donde grabó escenas de miedo que le hacían difícil conciliar el sueño.

"Se queda contigo un poco. Después de grabar te vas a casa y puede costarte dormir inmediatamente. Pero después tienes que volver a tu ser. No soy una persona miedosa".

