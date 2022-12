Naomi Campbell rompe a llorar recordando su conflictivo pasado

Naomi recordó todo esto durante su paso por el programa de la televisión británica 'The Jonathan Ross Show', en el que confesó haber logrado apaciguar su temperamental carácter .

"Me propuse seriamente controlar mi ira porque ese sentimiento llegó a apoderarse de mí en varios momentos importantes de mi vida. Tuve que aprender a dominarla", comentó la maniquí poco antes de romper a llorar ante la mirada atónita del presentador. "Estoy llorando, ¡tú me has hecho llorar!".

Unas palabras que fueron rápidamente contestadas por el conductor del programa en tono irónico: "Yo no tengo la culpa".

Tras el lacrimógeno momento, la diosa de ébano -arrestada en el pasado por lanzar un teléfono móvil a varios miembros de su equipo- confesó a los telespectadores que se dio cuenta de que necesitaba dar un giro radical a su vida cuando acabó siendo presa de la cocaína durante cinco años.

"No quiero volver atrás. No importa el tipo de adicción que tengas, puedes incluso estar obsesionada con tu trabajo ... creo que en todos los casos es una forma de evadirte de la realidad. Por suerte, me di cuenta a los 29 años de que no quería esa vida para mí y decidí cambiar. Cada día te depara algo nuevo. Sé que no soy perfecta, simplemente vivo y respiro", explicó durante el programa.

Por: Bang Showbiz