Naomi Campbell pierde la vergüenza a los 44 años

La supermodelo Naomi Campbell -quien fue presentada recientemente como la nueva imagen de Agent Provocateur- ha confesado que la sesión de fotos que protagonizó para la firma ha supuesto un punto de inflexión en su vida, ya que por vez primera la maniquí no se ha sentido incómoda al posar en ropa interior.

"Ni en mis mejores sueños se me habría ocurrido pensar que podría hacer algo así a los 44 años. He necesitado llegar a esta edad para sentirme cómoda durante una sesión de fotos en ropa interior, de hecho, creo que es la primera vez que he logrado sentirme relajada de verdad", reveló la modelo a la revista Grazia.

Naomi cree que las mujeres deberían llevar siempre ropa interior "bonita", sobre todo por ellas mismas, no tanto por los demás.

"La lencería es un asunto bastante personal. Las mujeres deberían llevar siempre ropa interior bonita, sobre todo si ello te hace sentir sexy y femenina. No se trata de vestirse para un hombre. Tienes que ponerte siempre en primer lugar, por encima de todo", añadió.

La modelo debe su escultural figura a la dieta, el pilates, el yoga y a una actitud positiva ante la vida.

"Trato de comer adecuadamente y de practicar pilates y yoga porque quiero verme bien y sentirme a gusto. Se trata de una cuestión mental, además de física, es la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Si te sientes bien, te ves bien", señaló.

Por: BangShowbiz