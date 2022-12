Naomi Campbell cree que el ébola es una plaga bíblica

La modelo Naomi Campbell, que se ha volcado de lleno para ayudar a los afectados por el virus del ébola organizando dos desfiles de moda benéficos, está convencida de que la terrible enfermedad es una plaga enviada por Dios.

"Estoy aterrada. Está escrito en la Biblia, en ella ponía que iba a haber una plaga, y aquí está. Yo creo que es esta", comentó Naomi en el programa de televisión 'Celebrity Gogglebox', en el que una cámara recoge los comentarios y reacciones de famosos que, sentados en un sofá, ven juntos programas de televisión.

A pesar de su miedo, la maniquí no deja de viajar por todo el mundo para atender sus numerosos compromisos profesionales, aunque extrema las precauciones para minimizar el riesgo de contagio.

"Quiero un traje de astronauta. ¿Crees que podremos llamar a la NASA y comprarles uno? Esta mie**a da mucho miedo. Me da igual que la gente se ría. El otro día me subí a un avión y me puse mis dos mascarillas. Necesito sentirme protegida. Me importa un bledo lo demás. Cogí lejía y unos guantes de goma y la pulvericé sobre el asiento. Eso es lo que pienso hacer de ahora en adelante en todos los vuelos", añadió.

A lo que Noel Gallagher, exmiembro del grupo Oasis y participante también en el programa, preguntó incrédulo:

"En serio, ¿me estás diciendo que te subiste a un avión con un bote de lejía y dos pu**s mascarillas?".

"Sí, una en la nariz y otra en boca. Me puse los guantes de látex y pulvericé lejía sobre el asiento para limpiarlo", respondió Naomi para regocijo de la también modelo Kate Moss -compañera de sofá en el programa- quien bromeó: "Y entonces se le acercó una azafata de vuelo y empezó a decir: 'Atrás, no te acerques a mí'".