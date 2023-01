Muy solitaria: Kylie Jenner confiesa que tiene muy pocos amigos

La joven Kylie Jenner (18) nunca se molesta en intentar hacer amigos más allá del reducido grupo que conserva desde la infancia por miedo a que su fama sea únicamente lo que atrae a las personas.

"Nunca hago nuevos amigos. Los amigos que tengo son de hace mucho tiempo y muchas veces acabo perdiéndolos. Ahora mismo tengo a mis dos mejores amigas, Stassi y Jordyn. Stassi es amiga mía desde que estábamos en sexto curso [11 años] y Jordyn desde octavo [13]. Llevan mucho tiempo a mi lado y siento que ellas me conocían antes de que me convirtiera en 'Kylie'", confiesa en una entrevista a la revista ELLE.

A consecuencia de su fama, Kylie -que recibió clases en casa en lugar de acudir al colegio para poder cumplir con sus compromisos con el reality familiar, 'Keeping Up with the Kardashians'- se siente ahora mucho más madura que el resto de jóvenes de su edad.

"Me siento mayor. No quiero sentirme mayor de 18 años, quiero tener 18 y quedar con mis amigos y todo eso. Todavía tengo la sensación de que no tuve una infancia propiamente dicha. No tuve la oportunidad de tener 16, 17 años e ir al instituto. Nunca ha estado en una fiesta de instituto. Me siento mucho más madura que mis amigas", añade.

Por: Bang Showbiz