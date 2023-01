¡Muy generoso! Este fue el millonario regalo que Justin Bieber le dio a French Montana

El cantante Justin Bieber no reparó en gastos a la hora de hacerle un regalo al rapero French Montana por su 31 cumpleaños el pasado mes de noviembre, comprándole una cadena valorada en 150.000 dólares. El generoso gesto del joven intérprete sería su forma de darle las gracias a French por acceder a formar parte de una sesión de grabación junto a él, Mariah Carey y T.I. el pasado julio, según informa el portal TMZ.

A pesar de la generosidad de Justin, la cadena no debía de ser lo suficientemente ostentosa para el rapero, ya que French desembolsó recientemente 90.000 dólares en diamantes para adornarla.

A Justin le gusta utilizar su considerable fortuna para mimarse a él mismo y a sus amigos. Por eso, de cara a su próxima gira, que comenzará el próximo 9 de marzo en Seattle, ha adquirido dos nuevos autobuses que ha equipado con todo lo necesario para contar con su propio gimnasio y estudio de grabación mientras se encuentre en la carretera.

"Iré de gira con mi autobús. Es una experiencia diferente, no me molesta [viajar así]. Tengo un autobús-estudio y otro para entrenar, que es básicamente un gimnasio grande", explicaba el intérprete en el programa australiano 'The Kyle and Jackie O Show' de la emisora KIIS 106.5.

