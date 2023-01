Muy buenos amigos: Niall Horan conocerá al hijo de Liam Payne

Los esfuerzos de los componentes de One Direction por hacerse un hueco en la industria de la música con sus carreras en solitario les han mantenido tan ocupados que Niall Horan ni siquiera ha sido capaz de encontrar un hueco entre todos sus compromisos profesionales para conocer a Bear Grey, el hijo de 2 meses que su compañero de banda Liam Payne tuvo el pasado mes de marzo con su pareja, la también cantante Cheryl Cole. Aunque parece que el irlandés se ha propuesto remediar cuanto antes esta situación.

"Intentaré ir a visitarles esta semana, sobre todo porque todavía no conozco al niño. No coincidimos nunca: cuando ellos van a Estados Unidos, yo vuelvo de allí y viceversa, así que intentaré hacerlo finalmente esta semana", reconoció a su paso por el programa 'Lorraine' de la televisión inglesa el intérprete de 'This Town', quien hace poco aseguraba que ya le había comprado unas zapatillas deportivas al bebé como regalo.

Publicidad

A pesar de que en público todos se dedican buenas palabras, en la intimidad Niall y Liam parecen ser dos de los chicos de One Direction que más unidos siguen a día de hoy, como ya demostraron cuando documentaron en sus redes sociales su encuentro el pasado mes de mayo en Los Ángeles, donde ambos estaban promocionando sus respectivos sencillos, 'Slow Down' y 'Strip That Down', una feliz casualidad que quisieron celebrar saliendo de fiesta juntos.

Las giras de ambos artistas se cruzarán próximamente como mínimo en dos ocasiones. En primer lugar, ambos actuarán en el festival Capital Summertime Ball que se celebrará este fin de semana en el estadio de Wembley de Londres. Además, en julio, viajarán al otro lado del charco para participar en un espectáculo musical organizado por una emisora estadounidense.

"Será algo extraño, la verdad. El mes que viene actuaré en un programa de radio en Estados Unidos y Liam también lo hará. Será el mismo show pero en diferentes carteles, lo cual es fantástico", reveló Niall, quien todavía no se ha acostumbrado del todo a subirse a un escenario sin la compañía de sus antiguos compañeros de One Direction: Harry Styles, Louis Tomlinson y el propio Liam.

Por: Bang Showbiz