Muere Alan Thicke a los 69 años tras sufrir un ataque al corazón

El actor de 69 años Alan Thicke, conocido por interpretar al patriarca de la familia en la serie 'Los problemas crecen' y por ser el padre del cantante Robin Thicke, fue trasladado de urgencia al centro médico Providence Saint Joseph tras sufrir un ataque al corazón este martes mientras jugaba al hockey con su hijo Carter (19), fruto del segundo matrimonio del intérprete con Gina Tolleson. Desgraciadamente, Alan fue declarado muerto en el hospital.

Su hijo Robin ha lamentado ahora su fallecimiento asegurando que era uno de los mejores hombres que ha conocido nunca y un verdadero caballero.

"La parte positiva es que era una persona muy querida y tuvo la oportunidad de despedirse de los suyos. Yo lo vi hace unos días y pude decirle lo mucho que lo quería y lo respetaba", aseguró el cantante al periódico Los Angeles Times, además de revelar que las últimas palabras de su padre fueron de felicitación para Carter por un buen lanzamiento que había realizado durante su partido de hockey.

El benjamín de la familia también ha querido despedirse del popular actor públicamente a través de sus redes sociales.

"Hoy he perdido a mi mejor amigo y a mi ídolo, y el mundo ha perdido a uno de los mejores. Nunca he conocido a una persona más amable, cariñosa, generosa y... peluda, y me siento muy agradecido por la luz que ese hombre aportó a mi vida y a la de muchos otros. Te echaremos de menos cada segundo de cada día. Eres una leyenda, papá, y te quiero. Hasta la vista", escribió el joven junto a una imagen suya y de su padre.

La primera mujer de Alan, Gloria Loring -con quien estuvo casa de 1970 a 1983 y tuvo dos hijos, Brennan (41) y Robin-, ha revelado que la noticia de la muerte del actor ha causado una gran sorpresa y conmoción entre sus allegados por su carácter repentino.

"Gracias por su preocupación y condolencias por la muerte de Alan. Ha sido todo un shock. Nos reunimos todos hace poco por Acción de Gracias. Era una persona divertida, con un montón de talento y que vivía por y para su familia. Descansa en paz, querido", ha asegurado Gloria.

Las estrellas del mundo del entretenimiento ya han comenzado a rendir homenaje a Alan -que en 2015 se casó por tercera vez con Tanya Callau-, incluidos sus compañeros de reparto en la serie 'Padres forzosos', en cuyo spin-off televisivo 'Madres forzosas' realizó su último trabajo interpretativo.

"Me entristece mucho la noticia de la muerte de Alan. Era un marido, un padre, un hermano y un amigo maravilloso. Lo echaremos mucho de menos. Descansa en paz, querido Alan", escribió Bob Saget, protagonista de la popular ficción televisiva.

"Me entristece más de lo que podría expresar enterarme del fallecimiento de Alan. Lo conocí desde que yo tenía 8 años y me alegro de haber tenido la oportunidad de trabajar con él recientemente en 'Madres forzosas'. Formabas parte de mi familia, la real y la de hockey. Te echaremos de menos. Me duele el corazón", añadió Candace Cameron Bure, una de las protagonistas de la continuación de la mítica serie.