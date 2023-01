¡Mordieron en la cara a Beyoncé!, pero… ¿Quién fue?

Foto: Bang Showbiz

El cerco en torno a la identidad de la persona que osó morder a Beyoncé en una fiesta en Los Ángeles el pasado mes de diciembre no para de estrecharse. Para quienes no estén al día de todos los episodios del culebrón en que se está convirtiendo esta historia, todo comenzó cuando Tiffany Haddish -una de las protagonistas de la comedia 'Girls Trip'- relató el pasado febrero a su paso por el programa 'Uncensored' que la mismísima Queen B había tenido que intervenir para evitar que ella le diera una paliza a una actriz bastante conocida, pero cuyo nombre no quiso revelar, después de que esta le faltara al respeto a la cantante.

En aquel momento Tiffany no quiso ofrecer más detalles y todo quedó en una anécdota que reflejaba el carácter pacífico de la estrella de la música, pero hace unos días la humorista volvía a la carga dando más detalles sobre esa fatídica velada en una entrevista a GQ, en la que anunciaba que en realidad la misteriosa mujer había atacado a la esposa de Jay Z mordiéndola en la cara; y de ahí que ella perdiera los papeles y quisiera salir en defensa de su amiga e ídolo.

Aunque Beyoncé ha preferido mantenerse en silencio, muchas estrellas han comenzado a especular con la identidad de la agresora mientras otras -como Sarah Foster o Sanaa Lathan- daban un paso al frente para aclarar que no habían sido ellas; todo ello al mismo tiempo que Chrissy Teigen echaba más leña al fuego vía Twitter asegurando que conocía la identidad de la mujer y que jamás habría adivinado que ella pudiera ser la culpable.

El misterio ha alcanzado tales dimensiones que el Huffington Post ha optado por ponerse en contacto con todos los representantes de las celebridades para preguntarles directamente si fue su cliente quién mordió a Beyoncé y tratar de desvelar la identidad de la mujer por puro descarte. Y obviamente los resultados han sido desternillantes.

Algunas estrellas han decidido entrar al juego respondiendo directamente en sus redes sociales, incluida cómo no, la polémica Lena Dunham.

Consciente de que su nombre suele aparecer en la lista de sospechosos siempre que se produce un escándalo de estas características, la creadora de 'Girls' ha echado mano de su cuenta de Twitter para aclarar alto y claro: "Como la santa patrona de 'ella sería capaz hacerlo'... no lo hice".

Por: Bang Showbiz

Publicidad

