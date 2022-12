Monica Bellucci: 'No soy una chica Bond, soy una mujer Bond'

A sus 50 años la italiana Monica Bellucci es la actriz de mayor edad que se ha encargado de interpretar a un interés amoroso de James Bond en toda la historia del agente 007 y aunque para ella resulta un honor, prefiere que no le cuelguen la etiqueta de "chica Bond".

"No puedo decir que soy una chica Bond porque soy demasiado madura para eso. Prefiero decir que soy una dama Bond o mujer Bond. Pero estoy muy orgullosa de serlo porque en realidad Bond es el hombre más maravilloso del mundo. ¿Y sabes por qué? Porque no existe", explicó la intérprete al periódico The Guardian.

Monica aplaude la decisión de Sam Mendes -director de la última entrega de Bond, 'SPECTRE'- de elegir a una mujer más madura para interpretar un papel "sexi".

"Los hombres tienen el poder en todo: en el periodismo, en la interpretación, en la dirección, en los bancos, en los colegios y en las finanzas. Todas las leyes están hechas por hombres. Los hombres creen que cuando las mujeres ya no pueden procrear son demasiado viejas. Y eso no es verdad, ¡siguen siendo maravillosas! Por eso creo que el hecho de que Sam Mendes me eligiese a mí, una mujer adulta, generó tal revolución. No conozco muy bien Hollywood, nunca he vivido en Los Ángeles o en Nueva York. Pero lo que veo en París, donde vivo, es que actrices como Catherine Deneuve, Isabelle Huppert o Charlotte Rampling todavía consiguen oportunidades para interpretar papeles fuertes y sexis a pesar de que no tienen 20 años", añadió.

En su caso, a la actriz no le preocupa el paso del tiempo porque está lista para aceptar los cambios que conlleve.

"La belleza es como una máscara, y la gente cree que cuando eres guapa algunas cosas pueden resultar más fáciles. Pero aunque los problemas siguen siendo los mismos, hay un momento en tu vida en el que la belleza de la juventud desaparece. Aunque tú dices que soy guapa, ahora tengo 50 años, no 20. Hay un momento en tu vida en el que tienes que aceptar eso, el hecho de que el tiempo pasa. Todo lo que puedo decir es que estoy lista para ello".