Monica Bellucci muestra su faceta menos glamurosa y conocida

Cuesta imaginar a la guapísima Monica Bellucci en otro papel que no sea el de la estrella de cine internacional y sex-symbol que lleva desempeñando desde hace más de tres décadas. Pero la realidad es que, lejos de las cámaras y los flashes, la actriz es igual que cualquier otra madre que dedica la mayor parte de su tiempo a sus hijas Deva (13) y Léonie (7), fruto de su fallido matrimonio con Vincent Cassel, mientras trata de cumplir con el resto de sus obligaciones en los escasos ratos libres que le dejan esas obligaciones familiares.

"Que cómo es un día típico para mí... ¿estáis listos? Pues me levanto de la cama a las seis y media, les preparo el desayuno a mis hijas y llevo a la pequeña al colegio, y después tengo toda la mañana para dedicarme a mis cosas, qué cosas exactamente ya no puedo decirlo. Si consigo encontrar una hora para mí para hacer Pilates, genial, pero casi nunca sucede. Después voy a buscar a mi hija al colegio, hago los deberes con las dos y ceno con ellas, y después las acuesto", aseguró la artista a su paso por el programa 'On n'est pas couché' sobre su vida cotidiana lejos de las cámaras, que ella considera inmensamente anodina y sin un atisbo del glamour o los excesos que se asociarían a una estrella de su talla.

Publicidad

Como madre, la italiana se considera poco severa y muy presente en todos los aspectos de la educación de sus niñas, a pesar de reconocer que ambas son muy buenas estudiantes.

"Sé que no es muy glamuroso, pero para mí es precioso. Es mucho más bonito que pasearme por cualquier alfombra roja", declaró sin pensárselo dos veces.

A pesar de que se encontraba en el espacio televisivo francés para promocionar su último trabajo, 'On the Milky Road', a lo largo de la conversación Monica no pudo evitar deslizar en un par de ocasiones algún comentario sobre sus hijas que no dejaban lugar a duda de que es una mamá muy orgullosa de sus pequeñas.

"Yo he aprendido todos los idiomas muy tarde, y de hecho ahora cuando trabajo en francés o en inglés siempre necesito tener un coach. Así que cuando me fijo en mis hijas, siempre les digo que son increíbles porque hablan cinco idiomas. Y yo a su edad solo hablaba italiano, ¡y encima mal!", aseguró al hilo de una pregunta acerca de su internacional carrera interpretativa.

Publicidad

Por: Bang Showbiz