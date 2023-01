Momento de pánico vivió Kylie Jenner por este percance que le ocurrió en su casa

Kylie Jenner tuvo que enfrentarse este fin de semana a un desagradable incidente, cuando su mansión de Calabasas (Los Ángeles) se inundó debido a una gotera, provocando un desagüe que compartió con sus fans a través de dos videos en Snapchat.

En el primero de ellos se puede apreciar el suelo de color negro de la vivienda cubierto de agua que cae de un agujero en el techo mientras se oye a Kylie gritando: "¡Oh no, oh no!". En el segundo video aparece la joven intentando recoger el agua sin demasiado éxito pasando una toalla blanca por el suelo con el pie.

La mansión de Kylie se ha convertido en su refugio desde que se mudó de casa de su madre, Kris Jenner. Por eso, el pasado mes de noviembre se negó a que su hermana Kim Kardashian se trasladara temporalmente con ella junto a su marido Kanye West y su hija North (2) mientras finalizaban las obras de renovación de su casa.

"Kanye y yo estamos en la última etapa de la construcción de nuestra casa y nos han recomendado que nos mudemos a otro sitio para que puedan construir nuestra habitación y nuestros baños ahora", explicó Kim en un episodio del programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians'.

Sin embargo, Kylie le dejó muy claro que no le agradaba la idea de convivir con ella y con el resto de su familia. Todos los intentos de Kim de persuadirla, asegurándole que ella no dudaría en hacerle el favor si lo necesitara, fueron inútiles.

"Ven Kylie, yo lo haría por ti. Voy a preguntarle a Kanye si le gusta la idea", le suplicó Kim, aunque sin lograr convencerla: "Nadie se va a quedar en mi casa", respondió de forma contundente Kylie.

Por: Bang Showbiz