Mischa Barton logra orden de alejamiento contra ex que intentó vender sus vídeos sexuales

Mischa Barton ha dado carpetazo a uno de los capítulos más desagradables de su vida: la batalla judicial que mantenía contra su expareja Adam Spaw debido a los supuestos intentos de este de vender vídeos y fotografías sexuales de la intérprete.

A partir de ahora, Adam deberá permanecer a más de 90 metros de la antigua protagonista de la serie 'The O.C.', además de comprometerse a no difundir o ayudar a comercializar ningún material gráfico de su exnovia que aún tuviera en su poder. Según los documentos legales obtenidos por el portal The Blast, a raíz de la resolución del juez, Mischa tampoco podrá acercarse o mantener ningún tipo de contacto -bien sea por teléfono, correo electrónico o a través de las redes sociales- con él.

Mischa Barton, actriz de ‘Newport Beach’, es víctima de venganza pornográfica

Esos mismos informes apuntan, por otra parte, que el acceder a estas condiciones no implica que el ex de la artista posea o admita haber tratado de lucrarse mediante la distribución de grabaciones comprometidas de Mischa.

Cabe destacar que hace unos meses Mischa ya llegó a un acuerdo -posteriormente validado por un juez de la Corte Suprema de Los Ángeles- con Jon Zacharias, otro exnovio, para que entregara al representante legal de la actriz todo el material gráfico de ella que tenía en su poder, después de haber tratado de venderlo al mejor postor, una transacción en la que supuestamente había estado implicado Adam.

Este aseguró en todo momento que su única intención al intervenir en ese feo asunto era evitar que Jon, la otra expareja, consiguiera materializar la venta. Sin embargo, Mischa decidió emprender acciones legales contra ambos cuya resolución le permitirá ahora dormir tranquila.

