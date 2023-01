"Mis hijos piensan que soy rara", Angelina Jolie habla de su vida en familia

Aunque uno pudiera pensar que los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt están abocados al mundo de la interpretación, la actriz estadounidense asegura que no tienen especial interés en ello. Pero aun así Pax (12), Zahara (10), Shiloh (9) y Knox (7) pudieron conocer más de cerca lo que significaba trabajar en el cine tras su participación en 'Kung Fu Panda 3'.

"Son muy tímidos. No quieren ser actores, pero no quería que perdieran la oportunidad. Vinieron [al doblaje de película para hacer sonidos de pandas] y se lo pasaron muy bien", contó a Entertainment Tonight.

Angelina mantiene una estrecha relación con sus pequeños, pero piensa que la ven como una persona "rara".

"Ellos piensan que soy rara. Bueno, vale, puede que lo piensen. Maddox me habla a veces sobre guiones como si pensara que no soy del todo mala en ello y Vivienne simplemente es feliz de que yo sea un tigre en una película de un panda. Pero, ah, ella es la pequeña, es todo dulzura. Hay momentos en los que puedo ser muy genial, pero les gusta bromear conmigo. Les gusta tomarme el pelo. Solo soy su mamá", contaba recientemente al diario The Guardian.

Por: Bang Showbiz