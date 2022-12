"Mis hijos me han dado la fuerza para vivir una vida honesta": Ricky Martin

Una de las principales razones por las que Ricky Martin se decidió a hacer pública su homosexualidad en 2010 tras muchos años de rumores sobre su vida privada fue que por fin había logrado reunir el coraje necesario para vivir "una vida honesta" gracias a sus hijos, los gemelos Valentino y Matteo, nacidos en agosto de 2008 a través de un vientre de alquiler.

"Por encima de cualquier otra cosa, mis maravillosos hijos, vuestro amor me ha dado la fuerza para vivir una vida honesta. Una vida de valentía y transparencia, lo que me llena de orgullo y de una paz increíble. Qué regalo más maravilloso me habéis hecho, y os estaré eternamente agradecido", explica el portorriqueño en una carta dirigida a sus gemelos que ha publicado la revista TIME.

Ahora Ricky quiere asegurarse de que sus pequeños son conscientes de que siempre contarán con su apoyo incondicional independientemente de qué decidan hacer con sus vidas en el futuro.

"Si hay algo con lo que quiero que viváis, aparte de con la certeza de que sois incondicionalmente amados y adorados por mí y por nuestra familia y amigos, es sabiendo que podéis ser vosotros mismos. No dejéis nunca que nada ni nadie os haga sentir como si no pudieseis ser vosotros mismos. Cualquier cosa que decidáis hacer o ser, siempre estaré a vuestro lado", añade el intérprete.

Los próximos planes del cantante a nivel personal pasan por ampliar su familia en algún momento del próximo año para darle una hermanita a Matteo y Valentino.

"No he hecho más que empezar. Quiero una familia más grande. Ya veremos qué ocurre el año que viene. Estoy explorando la idea de adoptar, aunque en algunos países es bastante complicado si eres un hombre soltero, por no decir imposible. Aunque merece la pena intentarlo", explicaba Ricky al periódico The Sun.