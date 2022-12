Miranda Kerr es una supermodelo, y como tal, no siempre actúa de manera convencional por lo que no es de extrañar que recorriera el aeropuerto Haneda de Tokyo cargando un inmenso ramo de flores en vez de sus maletas. La modelo llevaba un conjunto no demasiado original, pero si favorecedor y cómodo, de camisa vaquera y pantalones de cuero negros.