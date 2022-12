Milla Jovovich y su marido duermen con sus hijas para unirse más como familia

La actriz Milla Jovovich y su marido Paul W. S. Anderson están convencidos de que compartir cama con sus hijas Ever (7 años) y Dashiel (5 semanas) es bueno para que todos ellos estrechen lazos.

"Hemos dormido con nuestra hija durante años y creo que eso nos ha ayudado mucho a estar conectados como familia. Sobre todo porque mi marido y yo podemos llegar a tener horarios muy complicados cuando estamos haciendo películas, pudiendo estar 12 o 14 horas al día en el set de rodaje. Como dormimos juntos por la noche nuestra hija se siente muy conectada a nosotros de manera natural y eso a su vez hace que ella quiera complacernos. Confía en nosotros y escucha lo que decimos. Hay un respeto innato entre todos nosotros que creo que no hay entre otros padres e hijos que veo en nuestra sociedad", explica en un artículo para la web Romy and the Bunnies.

Milla, de 39 años, adora ser madre y asegura que educar a sus hijas le hace sentirse orgullosa y feliz por cómo están creciendo.

"Toda la experiencia me llena de felicidad más de lo que nunca hubiera pensado. Que me llenen de besos y abrazos. Escuchar la risa de nuestra hija y ver lo alegre que es. Verla convertirse en una dulce, inteligente, comprensiva y talentosa niña me hace sentir orgullosa y segura de mí misma. Es increíble saber que lo que hemos hecho mi marido y yo como padres está funcionando hasta ahora", escribe.