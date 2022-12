Milla Jovovich quiere tener más hijos

A pesar de la ingente carga de trabajo que se desprende de su condición de actriz, modelo y madre de una niña pequeña, Milla Jovovich siente que a sus 38 años aún puede abarcar muchas más responsabilidades, una convicción que no hace más que incrementar su deseo de darle un compañero de juegos a su primogénita Ever (6), fruto de sus estables años de matrimonio con el cineasta Paul Anderson.

"Mi prioridad número uno es tener otro bebé. Si no lo hago ahora, la edad me lo irá poniendo cada vez más difícil. Ever siempre está hablando de cuánto le gustaría ser la 'hermana mayor', así que necesito tener otro hijo antes de que ella sea lo suficientemente grande como para no disfrutarlo. No tengo tiempo que perder", confesó la intérprete a la revista HELLO!

Con los planes de repetir aventura maternal en lo más alto de su lista de tareas, la atractiva artista está decidida a dejar de lado algunos de los personajes más emblemáticos de su larga trayectoria cinematográfica para dedicarse enteramente a su familia, entre otras razones porque le encanta su papel de ama de casa.

"He dicho que no a todo. Se ha hablado de grabar otra entrega de 'Resident Evil' a partir del año que viene, pero no quiero hacer nada de eso por ahora. Soy feliz quedándome en casa y ejerciendo de madre devota. El mundo de la maternidad es increíble. Además soy una persona diferente, sin estrés ni ansiedad, y la relación con mi marido es más cercana, perfecta para tener otro hijo", aseguró la actriz.