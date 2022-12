Miley Cyrus y Stella Maxwell no esconden su romance

La cantante Miley Cyrus ha sido vista besando a la modelo Stella Maxwell en un aparcamiento de Hollywood durante uno de los descansos de la grabación de su nuevo videoclip.

La pareja de enamoradas no escatimó en muestras de cariño y Miley, ataviada con un minivestido de lentejuelas dorado, no dudó en rodear con sus brazos al ángel de Victoria's Secret, que respondió al bonito gesto de la intérprete poniéndole una mano sobre el trasero.

La complicidad entre las dos jóvenes resultaba más que evidente, ya que tanto Stella, que lucía un mono de cuero y una cazadora vaquera, como Miley no pararon de susurrarse confidencias al oído durante la breve pausa.

Según la información obtenida por el periódico Daily Mail, las dos chicas eran conscientes de que estaban siendo fotografiadas por los paparazzi y miraron directamente a la cámara en varias ocasiones antes de ponerse a bailar juntas en el aparcamiento.

Miley, que terminó su relación sentimental con el joven Patrick Schwarzenegger el pasado mes de marzo y rompió su compromiso con Liam Hemsworth en 2013, hizo pública su bisexualidad recientemente afirmando que no diferencia entre chicos y chicas.

"Estoy literalmente abierta a cualquier opción que sea consentida y que no tenga que ver con animales ni con menores de edad. Todo lo que sea legal, me parece bien. Me da igual que sea un chico o una chica", revelaba la intérprete en una entrevista a la revista Paper, donde también comentó la reacción de sus padres cuando les confesó su orientación sexual: "Recuerdo contarle a mi madre que admiraba a las mujeres de una forma distinta. Ella me preguntó que qué quería decir, y le dije: 'Me gustan. Me gustan como los chicos'. Le resultó muy difícil entenderlo. No quería que me juzgaran y tampoco que fuera al infierno. Pero mi madre cree más en mí que en cualquier Dios. Le pedí que me aceptara y lo hizo".

Por Bang ShowBiz