Miley Cyrus y Lily Allen tienen una muy buena relación

La buena sintonía que existe entre la polémica Miley Cyrus y la cantautora británica Lily Allen quedó claramente demostrada durante una alocada noche que ambas protagonizaron hace unos días en Los Ángeles, ciudad en la que las dos artistas dieron rienda suelta a su carácter más desenfadado para dejar claro ante la opinión pública que nunca ha existido ningún tipo de rivalidad entre ellas.

"No nos habíamos conocido en persona hasta hace unos días, así que no puedo decir que seamos amigas íntimas, pero me encanta Miley. Es divertida, ingeniosa y muy lista. Además me encanta su trabajo como artista. Creo que sus canciones y las del disco de Lorde [cantautora neozelandesa] son las que más he escuchado en mi coche en lo que llevamos de este año", confesó Lily Allen al diario Daily Mirror.

Aunque el último videoclip de Lily Allen, 'Hard Out Here', ha sido considerado como un ataque directo hacia las nuevas y sensuales estrellas del pop -entre las que se encuentra Miley- la artista inglesa ha sido tajante a la hora de negar que la figura de la ex niña Disney haya sido destinataria directa de su ácido sentido del humor, restando importancia a la gran repercusión que ha generado en la opinión pública la parodia que en el video se hace del famoso 'twerking' popularizado por Miley Cyrus .

"Yo jamás he dicho que el video esté relacionado con Miley Cyrus. La gente ha hablado demasiado y ha sacado tantas conclusiones, que me pasaría horas desmintiendo cada una de ellas. Así que nunca he sentido la obligación de dar ninguna explicación a nadie, ni siquiera a Miley. Cualquiera que me conozca o que me siga en Twitter, sabe que la adoro más que a nadie. Incluso me gustaría tener la oportunidad de trabajar con ella, pero alguien tan importante como Miley seguramente no tenga tiempo para mí", comentó al mismo medio.

