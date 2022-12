Miley Cyrus vende su cámara de fotos en eBay

La controvertida cantante Miley Cyrus no ha dudado en hacer uso de la popular página web de subastas eBay para poner a la venta su cámara de fotos Nikon N80 35mm SLR por 26 dólares (19 euros), una cifra que aumentó finalmente hasta los 14 600 dólares (10 800 euros).

"¡Comprad mi antigua cámara!", escribió ayer la intérprete en su perfil de Twitter para incitar a sus seguidores a que adquirieran el citado artículo de su ídolo musical con un enlace directo a la subasta, un mensaje que poco después borraría de la esfera virtual.

Pero el hecho de eliminar sus palabras de Twitter no impidió que muchos de sus 14 millones de seguidores se hicieran eco de la venta del preciado objeto --junto a un kit de lentes de 28-90mm--, logrando subir de forma desorbitada el precio de la puja en eBay, donde la intérprete prefirió mantenerse en el anonimato utilizando el nombre de usuario getit555.

Más allá de la puja, otro de los temas que también ha sorprendido a los fans de la artista ha sido la posible relación de la ex niña Disney con el productor Mike WiLL Made It tras haber sido vistos juntos el pasado martes mientras abandonaban el exclusivo local Bootsy Bellows en Hollywood (California), momento captado por los fotógrafos a pesar de las reticencias de la pareja.

Por: Bang Showbiz