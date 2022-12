Miley Cyrus tiene el corazón roto

Pese a que el estado anímico de Miley Cyrus suele variar entre la alegría ilimitada y el salvajismo despreocupado, la joven cantante también tiene momentos en los que mira hacía atrás y echa de menos todo aquello que ha ido dejando en el camino. Y quizá su frustrada historia de amor con Liam Hemsworth, con quien rompió su compromiso hace justo un año, sea una de esas espinas clavadas en el corazón de Miley a juzgar por el dibujo que ha compartido con sus seguidores en Instagram bajo el título de "Dibujando de madrugada".

"¿Por qué el amor me hace llorar?", "¿Qué son estas gotas saladas que caen de mis ojos?", "No llores, no llores", "Te quiero más que a Elvis", "Puedo construir el espacio, pero no puedo mudarme" o "¿Seré feliz otra vez?" son algunas de las frases que la intérprete ha escrito alrededor de una figura alienígena que está llorando y que combina su corazón roto con un colorido moño en la cabeza, que paradójicamente recuerda al estilismo que Miley ha estado luciendo en las últimas semanas. "Debo irme. Te echaré de menos", ha escrito la artista dentro de una viñeta que sale de la boca del muñeco.

Lejos de que los miles de comentarios alentadores que generó la imagen surtieran un efecto sobre su tristeza, la cantante siguió publicando más dibujos de su extraterrestre alter ego, quien sigue llorando mientras grita a la nave espacial que pretende abducirla: "¡Pero no quiero irme!" bajo el título "Progresos en el trabajo".

El afligido episodio que protagoniza Miley llega una semana después de que su padre, el cantante de 53 años Billy Ray Cyrus, le aconsejara a su hija que no siguiera por ese camino ya que podría convertirse en una "vieja amargada".

"Estás loca por deprimirte. Eres una de las personas más afortunadas del mundo en estos momentos. ¡Disfrútalo! No seas como yo y te pierdas todo por intentar mantener bajo control cualquier mie**a todo el tiempo. Eso solo te llevará a convertirte en una vieja amargada", le escribía Billy Ray Cyrus a Miley en un mensaje que posteriormente ella compartía en las redes sociales.