Miley Cyrus termina su relación con Patrick Schwarzenegger

La cantante Miley Cyrus ha puesto punto final al romance que inició el pasado mes de octubre con el joven Patrick Schwarzenegger, hijo del actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver.

"No se trata de una ruptura más, han terminado de una vez por todas", aseguró una fuente a la revista PEOPLE.

El principal motivo de su ruptura serían sus distintas prioridades vitales, ya que actualmente Miley se encuentra muy centrada en su carrera, algo que no encajaría en el estilo de vida más fiestero de Patrick, a quien se ha podido ver divirtiéndose en el festival californiano de Coachella durante la última semana.

"Se encuentran en dos momentos muy diferentes de sus vidas. Él todavía está en la universidad y ella está enfocada en su música", añadió el mismo informante.

Se cree que la relación de los dos jóvenes habría sufrido un daño irreparable después de que salieran a la luz unas fotografías de Patrick en actitud cariñosa con otra mujer durante unas vacaciones en Cabo San Lucas, México, el pasado mes de marzo. Por eso mismo, la ex estrella Disney no habría dudado en advertirle que no hiciera ninguna "estupidez" durante su estancia en el festival de música.

Aunque en un principio Patrick le pidió que le acompañara a la cita musical, finalmente Miley decidió no hacerlo y confiar en que su entonces pareja supiese comportarse de forma adecuada.

"Patrick le preguntó si quería ir con él, pero ella le dijo que no estaba interesada. Confía en él para que no haga algo estúpido o comprometedor mientras se divierte con sus amigos. Él es consciente del lío en el que se metió en Cabo y de que ahora tiene que ser más inteligente porque mantiene una relación muy mediática", explicaba una fuente a Hollywood Life.

Por: Bang Showbiz