Miley Cyrus se despide de su gesto más característico

La figura de Miley Cyrus sacando la lengua se ha convertido en un gesto característico de la artista, pero parece que va a dejar de serlo próximamente, ya que la cantante confiesa estar aburrida de él.

"Es como si fuera mi nueva pose [refiriéndose a sacar la lengua]. Cuando me saco fotos es algo que me sale solo, así que se ha convertido en parte de mi estilo pero ya estoy un poco cansada. Creo que voy a cambiar", confesó la intérprete en el programa francés de televisión 'Le Grand Journal'.

La artista admite que le resulta imposible tocarse la punta de la nariz con su famosa lengua a pesar de haberlo intentado en numerosas ocasiones.

"Con lo larga que es mi lengua cualquiera pensaría que llego a tocarme la nariz, pero no puedo. Ojalá supiera controlarla mejor y hacer trucos, como un trébol de cuatro hojas", comentó en el mismo programa.

Por otro lado, la popular estrella sigue enfrentándose a las críticas que surgieron en torno a su paso por los MTV Video Music Awards --que llegó a cuatro millones y medio de menciones en Twitter-- debido a la desatada puesta en escena con la que Miley enloqueció a la audiencia.

"Creo que cuando haces algo delante de todo el mundo, no puedes echarte atrás y pedir perdón. Lo hice y no hay vuelta atrás. Todo lo hago por una razón y mi madre está muy orgullosa de mí", comentó entre risas.

De hecho, la actriz reconoce que necesitaba un cambio drástico para dejar atrás su papel de adolescente en la serie de Disney 'Hannah Montana' y lograr así ser el centro de todas las miradas.

"Quería ser el centro del mundo y creo que lo he conseguido en estas dos últimas semanas. Todo vale si se hace con una buena intención. Además, después de los premios todos están pensando en qué voy a hacer en mi siguiente actuación; haré lo que me apetezca para que la gente me recuerde", añadió la intérprete.

Por: Bang Showbiz