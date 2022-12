Miley Cyrus se burla del desnudo de Justin Bieber

Si Justin Bieber ha querido conseguir un minuto y unos cuantos millones de 'likes' de gloria con su desnudo en Instagram lo ha conseguido, pero su amiga Miley Cyrus no se podía quedar atrás, y le ha arrebatado toda la atención cuando ha vuelto a subir la "sexy" instantánea retocada, convirtiendo el trasero del cantante en uno al más puro estilo de Kim Kardashian para la revista Paper.

Justin había subido una foto a su cuenta de Instagram bajo el título "¡Mira!" en la que se le podía ver navegando en su yate desnudo. El canadiense aparecía de espaldas oteando el horizonte y con su dedo índice apuntando a una isla, entorno paradisíaco en el que el artista se encuentra veraneando junto a su amigo Joe Termini.

Pocas horas después, la no menos polémica Miley, decidía volver a subir la imagen haciendo zoom en las posaderas del artista con el lema "Bieber vs. Rihanna". Pero no contenta con el 'repost' para enfatizar las nalgas de Justin, la cantante decidió retocar la fotografía veraniega del cantante y editarla aumentando el tamaño del trasero, subiendo una nueva imagen horas después con el título: "¡Bieber ha vuelto!".

Aunque el cantante aún no se ha manifestado al respecto, sus millones de fans sí que lo han hecho. La broma ha parecido ser todo un éxito, y así lo han expresado miles de personas en los comentarios de la fotografía: "Jaajajjajajaj ¡esto es tan gracioso! ¡Te amo Miley!", comentaba un usuario, o "Oh dios mío, eres demasiado graciosa. Te amo chica", se reía otro fan.

Esta no es la primera vez que Miley se ríe de su compañero. En abril Justin subió una imagen en la que se le veía con las manos entrelazadas y su pelo recogido en una pequeña y tirante coleta, que la artista imitó en su propia cuenta.

Y en este toma y daca, Miley llegó a asegurar entre risas que Justin estaba intentando imitarla cuando se tiñó el pelo de rubio a principios de este año.

"Vi a Justin el otro día y pensé que estaba mirándome en un espejo, ¡luego me di cuenta de que era Justin Bieber! Mi doble vida, nunca fui Hannah [Montana], siempre fui Justin Bieber y ese era mi señuelo para evitar admitir que en realidad soy Justin Bieber", broméo la cantante en una entrevista con ETOnline.

Por: BANG Showbiz