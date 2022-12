Miley Cyrus saca la lengua en las fotos porque le da vergüenza sonreír

La polémica cantante Miley Cyrus no puede evitar sacar la lengua cuando posa ante una cámara porque se siente "incómoda" estando parada sonriendo.



"Me da vergüenza hacerme fotos, esa es la verdad. Me da tanta vergüenza que la gente me haga fotos que no sé cómo sonreír, acaba siendo incómodo, así que saco la lengua, porque no se me ocurre otra cosa que hacer", comentó la artista al programa de la televisión estadounidense 'Barbara Walters Presents: The 10 Most Fascinating People of 2013'.



Tanta es la 'timidez' de Miley, que ni siquiera se busca en internet, un mecanismo que utiliza como defensa para evitar que los comentarios negativos provocados por sus controvertidas actuaciones arruinen su felicidad.



"Me niego a buscarme en Google. Desde el momento que dejé de hacerlo, no te puedes imaginar lo feliz que soy", explicó la artista.



Fuente: Bang Showbiz

