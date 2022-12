Miley Cyrus retomará su gira tras salir del hospital

La controvertida Miley Cyrus ha vuelto a lucir su inconfundible sonrisa al salir del hospital en el que estuvo ingresada durante más de una semana, una desagradable estancia motivada por la reacción alérgica que sufrió a causa de unos antibióticos pero que, como ella misma ha confirmado, no ha logrado minar su ánimo de cara a sus próximos conciertos en Europa.

"Miley nos ha dicho con entusiasmo que se siente mucho mejor y que, desde luego, está más que encantada con la idea de salir del hospital. Lo ha pasado muy mal, pero ya solo queda olvidarse de esa pesadilla y centrarse en la serie de espectáculos que ofrecerá en Europa. Ni siquiera se le ha pasado por la cabeza cancelar algunas citas", indicó un informante al portal E! Online.

El buen humor que destila la ex estrella Disney en la actualidad contrasta con la profunda apatía que le caracterizaba durante sus primeros días en el centro médico, ya que en esos momentos no podía dejar de llorar al verse postrada en una cama en lugar de estar deleitando a sus fans con sus atrevidas canciones.

"Anoche no pude dejar de llorar. Me da rabia tener que estar aquí en vez de subir al escenario, que es el único sitio en el que me apetece estar ahora. Espero salir pronto de aquí y reencontrarme con vosotros", escribía recientemente en su perfil de Twitter.

Aunque sus representantes han anunciado que todo está preparado ya para el tramo europeo del exitoso 'Bangerz Tour', por el momento no hay noticias sobre las nuevas fechas de todos aquellos recitales en Estados Unidos que fueron aplazados por la repentina enfermedad de la artista, lo que a buen seguro habrá motivado que algunos de sus seguidores todavía se estén mordiendo las uñas de impaciencia.