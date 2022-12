Miley Cyrus retira su corto del Festival de Cine para adultos

Los representantes de la cantante Miley Cyrus han retirado su corto 'Tongue Tied' -en el que la joven aparece atada a una silla y en diversas poses sexuales de inspiración sadomasoquista- del Festival de Cine Porno de Nueva York alegando que desconocían la naturaleza exacta del certamen cuando presentaron la cinta.

"Miley está muy orgullosa de haber hecho una película con un director tan aclamado como Quentin Jones. No animó a que la presentaran al festival y no participará en el mismo de ninguna forma", aseguró su representante en un comunicado público.

El fundador del festival, Simon Leahy, explicó anteriormente que la intérprete presentó su corto después de descubrir la existencia del certamen a través de un amigo común afincado en Londres, presentando como prueba de ello uno de los correos electrónicos que intercambió con la productora Cadence en el que se le ortogaba permiso para exhibir la cinta.

Sin embargo, los representantes de Miley aseguran que dichos mensajes presentaban al festival porno de forma engañosa, retratándolo como una "proyección de cortos en el espacio para artistas del instituto cultural Secret Project Robot".

Simon ha accedido a retirar el corto 'Tongue Tied' del programa del festival, aunque considera que hubiese sido muy bien acogido por los asistentes ya que no se trata de un evento "oscuro".

"Básicamente, no investigaron el tema de forma diligente. Pedimos permiso para mostrar [el corto] en el festival. Obviamente la historia se volvió viral y todo el mundo enloqueció. No queremos causar ningún daño a Miley o a su imagen. Es como si fuéramos un festival de arte. Aunque estemos usando el porno para trabajar, no somos como una de esas convenciones baratas de Los Ángeles", explicó al periódico New York Post.

Bang Showbiz.