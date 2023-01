Miley Cyrus protagonizará una serie de Woody Allen para Amazon

A través de su cuenta de Instagram , Miley Cyrus compartió esta gran noticia con sus seguidores, expresando su felicidad por este nuevo reto para su vida profesional, que le da la posibilidad de retomar sus riendas como actriz.

"Alucinada de estar en la primera serie de Woody Allen!!!... Ya declaré que 2016 iba a ser mi año", escribió.

La polémica cantante, de 23 años, será la estrella del programa, ambientado en la década de 1960, junto al propio cineasta y la actriz Elaine May.

Hace un año Amazon anunció haber encargado al director, de 80 años, que escribiera y dirigiera una serie de capítulos de 30 minutos en un paso decisivo para mantener al alcance a su principal competidor, Netflix.

El programa sigue llamándose "Proyecto sin título de Woody Allen" y su fecha de estreno es todavía una incógnita, pero el servicio de videos en "streaming" dijo que estará disponible este año.

Amazon tampoco especificó si colgará en su sitio todos los capítulos de golpe, como suele hacer con "Transparent" y "Mozart in the Jungle", ambas ganadoras de sendos Globos de Oro a Mejor comedia.

El rodaje comenzará en marzo, según el sitio especializado Deadline.

"No sé cómo me metí en esto. No se me ocurre nada y no sé ni por dónde empezar", manifestó Allen hace un año. "Me parece que Roy Price (el jefe de Amazon Studios) se arrepentirá de esto".

Con AFP.