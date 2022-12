Miley Cyrus mantiene una posible relación con un ángel de Victoria's Secret

La cantante Miley Cyrus llevaría varios meses manteniendo una discreta relación con el ángel de Victoria's Secret Stella Maxwell, a quien todos sus allegados se refieren ya como "su pareja".

"¡Se cogen de la mano y se abrazan y se les ve muy cómodas juntas!", aseguró un informante al periódico New York Daily News.

Desde que concluyó su noviazgo con Patrick Schwarzenegger el pasado mes de marzo, Miley ha pasado cada vez más tiempo con Stella, junto a quien ha realizado viajes a Las Vegas y al festival South by Southwest en Texas. De hecho, las dos jóvenes aparecen de forma habitual en las fotografías que comparten en sus respectivas cuentas de Instagram.

Por su parte, Miley habló públicamente por primera vez hace unas semanas sobre su experiencia personal manteniendo relaciones tanto con hombres como con mujeres.

"Estoy literalmente abierta a cualquier opción que sea consentida y que no tenga que ver con animales ni con menores de edad. Todo lo que sea legal, me parece bien. Me da igual que sea un chico o una chica", revelaba la intérprete en una entrevista a la revista Paper, donde también comentó la reacción de sus padres cuando les confesó su bisexualidad: "Recuerdo contarle a mi madre que admiraba a las mujeres de una forma distinta. Ella me preguntó que qué quería decir, y le dije: 'Me gustan. Me gustan como los chicos'. Le resultó muy difícil entenderlo. No quería que me juzgaran y tampoco que fuera al infierno. Pero mi madre cree más en mí que en cualquier Dios. Le pedí que me aceptara y lo hizo".

Por: Bang Showbiz