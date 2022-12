Miley Cyrus está desesperada con su cabello

El pasado verano, la polémica estrella de Disney estrenaba su nuevo estilo capilar, un corte de pelo masculino en tono rubio platino e inmenso tupé que rompió con su imagen infantil y suscitó numerosas críticas entre sus fans. Ahora Miley Cyrus ha expresado su deseo de recuperar la larga melena con la que saltó a la fama.

"Lo admito, cada noche me estiro el pelo y estoy tomando Viviscal (vitaminas que potencian el crecimiento del pelo). Pero hasta que me crezca voy a lucirlo un rato más", confesó a Kelly Osbourne durante su aparición en el programa 'Fashion Police' de E! Entertainment.

Aunque en el pasado haya lucido distintos estilos de peinado, parece que el actual está siendo un verdadero incordio para Miley, quien, en cuanto vea crecer un poco más su melena, recurrirá a las extensiones en un intento de recuperar su larga melena.

"Me encanta una buena melena. No puedo evitarlo, soy fan de las extensiones. Pero no tengo nada a lo que agarrarlas. Ayer llevé una cola de rata (única extensión) y tuve bastantes comentarios en Twitter", reconoció la joven estrella.

Miley también habló sobre el impacto que causó su radical corte de pelo y de lo orgullosa que está de haber roto los estereotipos de lo que es considerado "sexy" con su coronación como la mujer más sexy del mundo según la revista Maxim.

"Ser la portada de Maxim luciendo un corte de pelo como el que llevo me hace sentir que hablo en nombre de todas las mujeres para, por fin, romper el estereotipo (solo son sexys las mujeres de largas melenas)", explicó.

Sin embargo, no fue una actitud reivindicativa la que le llevó a cortarse el pelo sino su deseo de romper con la imagen que venía arrastrando desde que encontrara la fama con su personaje de Hannah Montana.