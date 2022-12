Miley Cyrus convence a su hermano para hacerse más tatuajes

El poder de persuasión de Miley Cyrus (21) no conoce límites puesto que ya no son solamente sus fieles admiradores quienes imitan todo lo que hace la joven cantante, sino que incluso su propio hermano Trace (25) se ha convertido en una víctima más de su capacidad de sugestión. En esta ocasión, la extravagante artista se ha ocupado de que su hermano mayor y guitarrista del grupo Metro Station supere su momentánea aversión a los tatuajes convenciéndole de volver a grabarse la piel junto a ella.

"Estoy muy triste porque he arruinado mi cuerpo con todos estos estúpidos tatuajes. Voy a parecer un estúpido cuando sea mayor. Soy un idiota. No os tatuéis", escribió Trace en su cuenta de Instagram, a lo que Miley no tardó en responder con un mensaje de aliento: "¿Qué? ¡Pero si eres el tío más guay que conozco! ¡No digas eso! Vamos a tatuarnos cuando esté en casa".

El persuasivo mensaje de Miley -que además de Trace también tiene una hermana por parte de madre, Brandi (27), un hermano por parte de padre, Christopher (22) y dos pequeños, Braison (20) y Noah (14), fruto del matrimonio de sus padres, Billy Ray y Tish- terminó por levantarle el ánimo a su hermano, hasta el punto de hacerle cambiar de opinión en lo referente a su llamativo estilo.

"[Risas] Sabes que me haré más tatuajes", contestó Trace a su hermana.