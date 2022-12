Miley Cyrus confiesa que es pansexual y está soltera

La cantante Miley Cyrus, que estuvo comprometida con el actor Liam Hemsworth y más recientemente se le ha vinculado sentimentalmente con la modelo Stella Maxwell, se siente atraída por sus parejas independientemente de su orientación sexual o género, aunque en la actualidad no está interesada en embarcarse en una nueva relación.

"Soy una persona muy abierta, soy pansexual. Pero ahora mismo no mantengo una relación con nadie. Tengo 22 años, tengo citas, pero mi estilo cambia cada dos semanas, así que la gente con la que estoy también", confiesa Miley en el número de octubre de la edición británica de ELLE.

Publicidad

Además, la intérprete tampoco se identifica con la clasificación tradicional de géneros.

"No me identifico con lo que la gente espera de los hombres y de las mujeres. Sé que soy más dura y más bestia que la mayoría de los tíos, pero eso no me convierte en un chico. Y la otra noche me puse un vestido rosa porque me sentía muy mona con él. Puedo hornear una magdalena y luego irme a jugar al fútbol", añade.

Aunque Miley está muy a gusto con su sexualidad, sí se siente un poco incómoda en lo que respecta a su caché, especialmente cuando piensa en la gente menos afortunada que ella.

"Me sentía un poco avergonzada de que me pagaran dinero por menear el culo vestida con un disfraz de osito. No debería valer tanto como valgo mientras hay gente que vive en la calle".

Publicidad

Por: Bang Showbiz