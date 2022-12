Miley Cyrus compra un carro para sus perros

La importancia que la cantante le da a sus perros es tal, que no ha dudado en comprar un coche evaluado en alrededor de 297 millones de pesos exclusivamente para sus cinco mascotas llamadas Happy, Bean, Floyd, Mary Jane y Penny Lane, esta se suma a la reciente adquisición de otros dos lujosos vehículos. Tres compras por las que la cantante pagó un total de 403 000 dólares.

"La semana pasada compró un Maserati Quattroporte y un Porsche Cayenne rojo para ella. También se gastó 161 000 dólares en un Range Rover Sport para transportar a sus perros porque les tiene prohibida la entrada en el resto de sus coches. Así tienen toda la libertad para saltar en el coche, arañar la tapicería y mordisquearla", confesó una fuente al diario Daily Star.

Aunque la ex niña Disney fue la encargada de comprar el automóvil, tiene claro que los verdaderos propietarios del mismo son sus cinco perros, a los que no dudaría en dejarles el citado vehículo como herencia, una situación con la que la propia artista bromea.

"Miley siempre bromea con que el coche quedará para sus perros el día que ella muera", añadió el informante.

La intérprete ha encontrado en sus mascotas a los mejores apoyos para superar su separación del actor Liam Hemsworth, de quien ya no conserva ni su ropa .

La doración por sus perros incluso la habría llevado a especificar en el acuerdo prenupcial que tenía con el intérprete australiano, que ella se quedaría con la custodia de los canes en caso de una posible separación.

Además de sentir una auténtica pasión por sus perros, con los que pasa la mayor parte de su tiempo libre, otra de sus predilecciones son las motos. La artista está aprendiendo a conducir sobre dos ruedas con la intención de hacerse con una auténtica colección de Harley Davidson.

"Miley está aprendiendo a manejar motocicletas porque quiere comprarse varias Harley Davidson. Su mánager y su madre se oponen por completo a esta idea, pero nada parará a Miley", aseguró otra fuente al mismo medio.

Por: Bang Showbiz

