Miley Cyrus: "Casi muero jugando a los bolos"

Aunque la controvertida Miley Cyrus se ha destacado en los últimos años por su gusto por la vida nocturna, la artista confiesa que jamás volverá a ser vista disfrutando de una velada en la bolera, sobre todo, porque la última vez que estuvo jugando a los bolos con sus amigos sufrió un gran percance que puso en jaque su integridad física y que casi le cuesta la "vida".

"Casi muero jugando a los bolos, no estoy bromeando. Jamás volveré a una pista de esas ni me volveré a poner unos zapatos tan resbaladizos. El caso es que lancé la bola con mucha fuerza, y con la inercia salí disparada en dirección al final de la pista. Me deslicé por toda la superficie y acabé haciendo un 'strike' [derribar todas las figuras de madera] pero con mi cabeza como bola", reveló la intérprete al diario Daily Star.

Además de las dramáticas experiencias que la exniña Disney guarda de sus noches de ocio, a la estrella del pop parecen haberle salido muy caras la atrevidas coreografías y la sensualidad que ha venido desplegando en sus últimas apariciones musicales, ya que la longeva relación que mantenía con el actor Liam Hemsworth podría haberse marchitado definitivamente debido a esa provocativa imagen que ahora define su trayectoria artística.

"Por ahora Liam y Miley se mantienen separados y sumidos en una complicada fase que debe llevarles a transformar por completo los términos de su vínculo sentimental. La boda se ha cancelado hasta que resuelvan todos sus problemas, algo que puede llevar mucho tiempo teniendo en cuenta lo turbulento de su relación", aseguró una fuente a la revista People.

Por: Bang Showbiz