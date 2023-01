Miley Cyrus actuará en los MTV VMAs con una drag queen de 85 años

A tan solo tres días de la esperada gala de los MTV Video Music Awards, que tendrá lugar este domingo en el auditorio The Forum en Inglewood, California, no paran de filtrarse nuevos detalles que hacen de la ceremonia una de las más esperadas del año. Además de los continuos rumores sobre la posibilidad de que Taylor Swift haga una aparición sorpresa para presentar su último sencillo, 'Look What You Made Me Do', ahora se ha dado a conocer que Miley Cyrus está preparando una puesta en escena muy especial para interpretar su single 'Younger'.

Así lo ha hecho saber la que sin duda será una de las grandes protagonistas de la velada, la drag queen de 85 años Gipsy.

"Lo que está preparando es impresionante. Los fans de Miley Cyrus estarán muy celosos de mí, porque me besará unas cuantas veces. No sé si podrá solucionar mis problemas sociales, pero estoy seguro de que ayudará. Esperad a verlo todo este domingo. Es un gran número musical con personas mayores. Me besa, ¿vale? Estamos hablando de Miley Cyrus. Claro que va a ser salvaje", ha relatado James 'Gipsy' Haake a la revista USA Today.

La famosa drag queen ya aparece en el vídeo de 'Younger' que la hija de Billy Ray Cyrus estrenó hace unos días, en el que aparece acompañada de un escuadrón de bailarines de avanzada edad, y a Gipsy le ha resultado completamente fascinante trabajar con ella.

"Es una mujer muy inteligente. Tiene 24 años, pero es muy pequeña y aparenta 18. Es hermosa y muy, muy lista", ha continuado en la misma entrevista.

Además de la esperada actuación, Gipsy tiene muchas ganas de disfrutar de la velada con todas las celebridades que reunirá la gala, y ha dejado caer el nombre de Taylor Swift para dar a entender que la de Nashville será una de las allí presentes.

