Miley Cyrus aconseja a los niños no ser actores

Aunque la actriz Miley Cyrus debutó con tan solo 11 años en la serie 'Hannah Montana' del canal de televisión Disney, cree que los niños deberían disfrutar de una infancia sin preocupaciones en vez de vivir bajo la presión de ser una joven estrella.

"La gente me pregunta: '¿Qué les dirías a los niños que quieren ser actores?'. Y yo respondo: 'No lo hagáis'. Porque necesitas disfrutar de tu niñez. La gente no se da cuenta pero tienes muchas responsabilidades y toda una empresa a tus espaldas", confesó a la revista NOTION.

Miley también cree firmemente que la responsabilidad que tiene un joven actor al representar a una compañía [como Disney] puede ser difícil de manejar cuando cometes un error que suscita la queja de los telespectadores.

"Eres un niño, así que se supone que tienes que aguantarte. Pero luego es el jefe de la empresa el que recibe las cartas de miles de personas, todo recae sobre él, y por ende, en ti. No creo que ningún niño deba de tener la responsabilidad de representar a una gran compañía como esta [Disney]", señaló.



Por: Bang Showbiz