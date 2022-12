Mila Kunis confirma haberse casado con Ashton Kutcher

Mucho se ha dicho y escrito sobre la posibilidad de que Mila Kunis y Ashton Kutcher hubieran contraído matrimonio pero ha sido el programa 'The Late Late Show with James Corden' el que parece haber sacado la verdad a la luz. Así, el presentador del espacio -cara muy conocida para el público británico pero recién aterrizado en Estados Unidos- le dijo: "O estás casada o no". A lo que ella respondió: "A lo mejor".

Sin embargo, Corden no quiso dejarlo ahí y pidió ver su mano, en la que llevaba un anillo de casada; por lo que el presentador anunció a la audiencia: "Están casados, ¡mirad!".

Tras la revelación, Mila se sonrojó pero aseguró "no importa" cuando el también actor le preguntó si le había ofendido.

Mila también admitió estar encantada con todo lo que conlleva su nueva vida, desde "el embarazo hasta ser mamá", lo que ya les ha llevado a plantearse tener otro hijo:

"Ashton es un padre increíble, así que estamos pensando en el segundo bebé".