Mila Kunis adora trabajar con Channing Tatum

La actriz Mila Kunis comparte pantalla con Channing Tatum en la película de ciencia ficción 'El destino de Júpiter', un filme que le resultó todo un reto rodar pero en el que contó con la ayuda y el afecto de su compañero, lo que le facilitó mucho las cosas.

"Si no nos hubiésemos gustado mutuamente, habría sido una película muy difícil para los dos. Estuvimos pegados el uno al otro durante siete meses. Era genial tener a Chan cerca, es muy sociable, siempre de buen humor. Es como el hermano mayor que siempre has soñado. Es generoso, afectuoso y un ser humano con los pies en la tierra... Además me salvó la vida. Me habría estampado contra una cámara si él no me hubiera cogido", afirmó a la revista HELLO!

Para poder rodar la película, Mila tuvo que llevar a cabo un estricto y duro entrenamiento que supuso el trabajo más desafiante que había hecho hasta la fecha.

"Físicamente fue el papel más desafiante que nunca haya hecho. Te entrenas durante seis meses, todo el día, cinco días a la semana. Nunca he estado más en forma en mi vida, tanto que cuando empezamos a grabar, mi grasa corporal era cero. Creía que nada sería más duro que mi preparación para la película de 'Cisne Negro', donde perdí 9 kilos, pero esto fue más largo y estricto", confesó.