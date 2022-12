Michelle Rodriguez define su bisexualidad como algo 'natural'

A la hora de hablar sobre su orientación sexual la actriz Michelle Rodriguez no se anda con rodeos porque considera que ser bisexual es algo "natural" que responde únicamente a su deseo de experimentar.

"Es algo natural, orgánico. Quiero probar cosas nuevas y sentirme libre", confesó la intérprete durante una entrevista al periódico El País.

A pesar de la libertad con la que no duda en hablar de su orientación sexual en la vida real, en la gran pantalla Michelle siempre ha intentado huir de los papeles de mujer fatal que tan a menudo se adjudica a las latinas en Hollywood.

"Yo he evitado el sexo como quien evita un disparo, porque los papeles de hispana siempre eran los de mujer de mala vida, la tentación, la ramera. Pero eso se ha acabado. Me he ganado la libertad sexual", aseguró firmemente.

En el terreno sentimental, Michelle -que mantuvo una intermitente relación con la modelo Cara Delevingne hasta el año pasado, así como un breve idilio con Zac Efron durante el verano- reconoce haber atravesado una etapa tumultuosa a raíz de la muerte de su compañero de reparto en la saga 'A todo gas', Paul Walker, en noviembre de 2013, que la dejó sumida en una "locura" temporal.

"En realidad me volví un poco loca... Hubo un montón de cosas que hice durante ese año que jamás habría hecho de estar en mis cabales. Me parecía que nada de lo que pudiese hacer me haría sentirme viva, así que seguía esforzándome más y más. Me dediqué a viajar y a practicar sexo. Y sencillamente estaba intentado ignorar todo lo que sentía", confesaba recientemente Michelle en una entrevista a la revista Entertainment Weekly.