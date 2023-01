Michelle Rodríguez defiende su increíble ‘transformación’ en hombre

La nueva película de la actriz Michelle Rodriguez, '(Re) Assignment', ha sido acusada de transfóbica y ha recibido un duro correctivo por parte de crítica y público tras su proyección a principios de esta semana en el Festival de Toronto, al abordar un tema tan delicado como la reasignación de sexo desde una perspectiva de venganza.

Sin embargo, la intérprete, que da vida a un asesino a sueldo que es convertido en mujer sin su consentimiento, no se ha dejado amilanar por la fría acogida y ha defendido su trabajo en la polémica cinta a través de su cuenta de Instagram.

Publicidad

"En retrospectiva, estoy contenta de haber dado este paso teniendo en cuenta que la industria está cada vez más falta de creatividad y de oportunidades de crear controversia. A veces me dan ganas de gritar, pero en vez de eso, hago lo que siempre hago cuando estoy harta del 'status quo': protagonizar una película de serie B que exprese mi frustración", se justifica la protagonista de la saga 'Fast and Furious' en su perfil de la red social, donde ha publicado una foto en la que se la ve con barba y el pecho aplastado en su proceso de transformación a hombre.

Lo único que lamenta Michelle ahora es no haber podido preparar más a fondo su personaje masculino.

Publicidad

"Durante cuatro días interpreté a un asesino, y la barba que me pusieron picaba un montón. Nunca me he sentido más mujer que cuando he tenido que ser un hombre. Tuve que ponerme unos implantes de pectorales masculinos que cubriesen mis pechos y llevar una 'manguera' de mentira que hicieron tan peluda que apenas podía verse. Ojalá hubiese tenido más tiempo para prepararme para esta cinta, ganando más peso y creando implantes de vello para mis brazos que pegasen con mi apariencia mediterránea", se queja.

La gran preocupación ahora de la actriz es que el 'fiasco' en Toronto, certamen en el que el único premio lo entrega el público, evite que haya un comprador que quiera hacerse con los derechos de la película para distribuirla, lo que impediría que sus fans pudieran disfrutarla.

Publicidad

"Mi película 'TomBoy A Revengers Tale', que los productores se han empeñado en titular como '(Re) Assignment', y a la que yo seguiré llamando tal como aparecía en mi contrato, es una cinta de clase B sobre género y choques culturales, rodada como si fuese una novela negra.(...) Espero que podáis disfrutarla en algún momento, sin conseguimos venderla, claro... porque como mínimo es interesante", pide la artista.

La revista especializada Variety describe el polémico filme como "una cinta sin bromas que mezcla sin sentido los clichés del melodrama criminal con el gancho del cambio de sexo, llegando a ser involuntariamente graciosa"; mientras que Vulture ya la corona como "el mayor fiasco de 2016".